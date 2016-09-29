США направят в Ирак более 600 военных для подготовки освобождения Мосула от боевиков ИГ

Американские инструкторы и военные советники будут работать с курдами и правительственными войсками.

США намерены увеличить численность военного контингента в Ираке

США направят в615 военнослужащих для оказания помощи правительственным войска в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство",передает Reuters

Американские инструкторы и военные советники будут работать с правительственными войсками, а также с вооруженными силами курдской автономии, сообщил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помошь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.

Ранее авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне сообщало о готовности США направить в Ирак не менее 500 военных для организации штурма Мосула правительственными войсками.

В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.

Также сообщалось, что операция по освобождению Мосула намечена на середину октября.