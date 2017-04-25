США могут запретить гаджеты на авиарейсах из Европы – СМИ

В список запретных стран могут включить и Великобританию.

США могут запретить в ручной клади ноутбуки

В США администрация президента Дональда Трампа обсуждает запрет на перевоз электроники, в частности, ноутбуков в ручной клади на авиарейсах из европейских стран, сообщает The Guardian со ссылкой на свой источник.

Подобный запрет уже действует в отношении авиарейсов из некоторых стран Ближнего Востока. Из-за этого пассажирам на них запрещено брать с собой в салон самолета электроприборы, которые больше смартфона.

Источник издания также сообщил, что запрет может распространиться на рейсы из Великобритании.

21 марта США ввели запрет на провоз в ручной клади ноутбуков и планшетов для пассажиров, прилетающих из десяти стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в администрации президента. Ограничительные меры коснулись всех больших электронных устройств, таких как ноутбуки, планшеты, DVD-проигрыватели и приставки для компьютерных игр. Мобильные телефоны и смартфоны по-прежнему можно будет проносить с собой на борт самолета. На данный момент до конца не ясно, на какие именно авиалинии распространится это распоряжение и как долго оно пробудет в силе.