США могут вооружить сирийских курдов для борьбы с ИГ – NYT

Речь не идет о предоставлении сирийским курдам тяжелого вооружения, противотанкового или зенитного оружия.

США не собираются поставлять тяжелое вооружение сирийским курдам iswsyria.blogspot.com

Администрация президента США Барака Обамы рассматривает возможность предоставления военной помощи сирийским курдам, которые ведут борьбу с террористами " Исламского государства ", пишет The New York Times

"Решение о вооружении сирийских курдов - трудное решение для Обамы, который находится между двух огней. Он пытается сбалансировать территориальные и политические амбиции Турции и сирийских курдов, два враждующих американских союзников, что происходит на фоне борьбы с террористами", - говорится в статье.

Американские официальные лица отмечают, что предложение еще не было представлено на рассмотрение на самом высоком уровне администрации для принятия решения. Представители Белого дома отказались это комментировать, отмечается в статье.

Документы сейчас находятся на рассмотрении у Нацсовета безопасности США, которому предстоит по просьбе президента изучить возможные способы активизации борьбы с ИГ. Обама, как сообщает издание, хочет, чтобы принятые меры по освобождению Ракки - неофициальной столицы ИГ - начали воплощаться еще до того, как он покинет Белый дом.

Согласно информации от источников, план предусматривает предоставление сирийским курдам стрелкового оружия, патронов и снаряжения для спецопераций. Однако, США не собираются поставлять тяжелое вооружение, противотанковое или зенитное оружие.

Ранее The Washington Post напророчил 10 возможных войн после победы над "Исламским государством", Война под номером один в списке WP: поддерживаемые США сирийские курды против поддерживаемых Турцией арабских сил. Это одна из войн, которые уже начались и является одним из наиболее сложных конфликтов, говорится в статье. Вторым номером издание называет Турцию с сирийскими курдами. Эта война была бы подобна войне № 1, но она масштабнее. В настоящее время Турция ограничилась вторжением в Сирию в арабский район, занятый ИГ. Но Турция так же обеспокоена и тем, что де-факто на ее границах появляются Курдское государство.

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Эксперты предполагают, что руководство ИГИЛ готовится к падению "халифата". Именно с этим могут быть связаны последние "волны" террористических атак по всему земному шару.