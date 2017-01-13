США могут принять участие в переговорах по Сирии в Астане

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Переговоры должны состоятся 23 января.

К переговорам по Сирии в Астане между Турцией, Россией и Ираном могут подключиться и Соединенные Штаты

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня, 12 января, заявил, что российская сторона согласилась, что Соединенные Штаты должны участвовать в переговорах о политическом будущемв столице Казахстана Астане в конце этого месяца."Соединенные Штаты должны обязательно быть приглашены, и это то, о чем мы договорились с Россией", - сказал Чавушоглу в Женеве, передает Hurriyet Daily News Переговоры в Астане, как ожидается, состоятся 23 января.

Ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.

Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".