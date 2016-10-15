США могут принять меры против РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы

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Байден не пояснил, о каких именно мерах идет речь, сказав лишь, что "они будут пропорциональными".

Вашингтон рассматривает возможность приятия мер против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешиваются в президентские выборы в США. Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден в интервью журналистам телеканала NBC, фрагмент которого был опубликован в пятницу, 14 октября.

"Мы направляем сигнал. У нас есть мощности, чтобы сделать это", - сказал Байден, отвечая на вопрос, почему Вашингтон "еще не направил сигнал" Москве в связи с указанными обвинениям. "Это произойдет в то время, которое мы выберем, и при тех обстоятельствах, когда когда эффект будет наибольшим", - добавил вице-президент.

Байден не пояснил, о каких именно мерах идет речь, сказав лишь, что "они будут пропорциональными".

Ранее NBC сообщила со ссылкой на источники в разведывательных службах, что "администрация Обамы рассматривает возможность беспрецедентных секретных действий против России в ответ на то, что РФ, как говорят официальные лица США, вмешивается в американские президентские выборы". "Действующие и бывшие чиновники, осведомленные о данной ситуации, говорят, что ЦРУ попросили предоставить Белому дому возможности для проведения широкой тайной кибероперации с целью преследования и "приведения в замешательства" лидеров в Кремле", - утверждается в материале телекомпании.

"Источники не представили подробностей по поводу того, какие именно меры ЦРУ рассматривало, но сказали, что агентство начало открывать двери в киберпространстве, выбирать цели, а также проводить другую подготовку к операции", - сообщила NBC. Как следует из публикации, американские разведывательные службы, в частности, "начали сбор документов", предназначенных для того, чтобы опорочить руководство России.