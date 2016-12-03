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США и Россия вместе ищут выход из дипломатического кризиса в Алеппо

3 декабря в 11:42

В ходе встречи обе стороны обменялись мнениями по сирийскому вопросу и готовы продолжать диалог. 

Керри Лавров
Госсекретарь США и глава МИД РФ совместно ищут решение сирийского конфликта
nbcnews.com
Министр иностранных дел РФ Сергей  Лавров и Государственный секретарь США Джон Керри встретились в Риме, чтобы обсудить новые пути выхода из дипломатического тупика, возникшего в вопросе прекращения кровопролития в сирийском городе Алеппо, сообщает "Радио Свобода".

Госсекретарь по итогам встречи с российским коллегой отметил, что они "обменялись некоторыми соображениями и теперь выясняют, насколько те жизнеспособны".

Керри подчеркнул важность переговоров по данному вопросу и сообщил, что обе стороны это понимают.

"Никто не ждет следующую администрацию США. Мы оба понимаем, что дело неотложное", - отметил политик.

По словам Керри, к диалогу с Лавровым он вернется во время их встречи на следующей неделе, которая пройдет в рамках Европейской конференции по безопасности в немецком Гамбурге.

Тем временем в лондонском Бюро наблюдения за соблюдением прав человека в Сирии  отметили захват совместными российско-сирийскими войсками половины территории Алеппо, которая контролировалась сирийскими оппозиционными войсками в течение четырех лет.

В ООН сообщали о том, что из-за совместного наступления Дамаска и Сирии Алеппо может превратиться в "сплошное гигантское кладбище".

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Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Алеппо Сирия Россия Керри США Лавров
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