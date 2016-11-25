США в ОБСЕ возмущены непрекращающимися репрессиями против крымских татар

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Еврочиновники обеспокоены значительным ухудшением дел в сфере защиты прав человека в аннексированном Крыму.

Европолитики обеспокоены нарушением прав человека в Крыму Reuters

крайне обеспокоены резким увеличением репрессий в отношении крымских татар, отказывающихся от поддержки оккупационных властей Крыма, сообщает посол США Дениэл Байер.

С соответствующим заявлением он выступил в четверг, 24 ноября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"На прошлой неделе общее число татар, преследуемых по надуманному обвинению в "экстремизме" и "терроризме", возросло до 21-го человека, после новых полицейских рейдов на дома татар, проводившихся 17 ноября" - отметил посол.

Он также отметил факт отказа России от предоставления доступа в государственные учреждения, отказ от предоставления медицинской помощи и образования тем украинцам, которые отказались принять российское гражданство на оккупированном полуострове.

"Минимум 30 тысяч жителей Крыма, а может быть даже больше, переселились в другие регионы Украины, опасаясь репрессий из-за своей политической или журналистской деятельности, а также из-за своей проукраинской позиции" - сообщил в ходе своего выступления Байер.

По его словам, ряд политически мотивированных крымчан пропал без вести.

"Мы принимаем во внимание резолюцию, принятую третьим комитетом ГА ООН 15 ноября, которая осудила ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе, оказавшимися в российской оккупации", - подчеркнул он.

Посол США особо отметил пролонгацию санкции в отношении РФ.

"Санкции будут действовать до тех пор, пока РФ не прекратит оккупацию и попыток аннексировать Крым, и не вернет контроль над этой территорией Украине", - сообщил Байер.

Напомним, 18 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о задержании на оккупированном полуострове 21-го крымского татарина. 19 ноября заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров сообщил о том, что от оккупационных властей Крыма следует ожидать арестов татар после каждого заседания Меджлиса.