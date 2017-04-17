США и Китай достигли консенсуса по КНДР – советник Трампа

Трамп пообещал не позволить Пхеньяну угрожать США и союзникам.

Вашингтон и Пекин будут совместно решать проблему КНДР

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер во время визита в Кабул 16 апреля заявил о достижении международного консенсуса о недопустимости. По его словам, Китай и США согласны, что провокации КНДР больше нельзя терпеть, передает "Радио Свобода".

Макмастер подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационного, дестабилизационного и угрожающего поведения Пхеньяна. Советник американского президента заверил, что Дональд Трамп не позволит КНДР ставить под угрозу безопасность США и их союзников в регионе.

Он также сообщил о готовности Вашингтона на любые шаги, кроме военных, чтобы решить проблему ядерной угрозы КНДР мирным путем. Вашингтон и Пекин обсуждают различные варианты урегулирования проблемы.

В то же время, в Китае пока что заявление Макмастера не комментировали.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".