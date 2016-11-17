США и ЕС отложили подписание договора о зоне свободной торговли

Меркель не видит перпективы для подписания соглашения в ближайшее время.

Переговоры о зоне свободной торговли между США и ЕС ведутся с 2013 года bundeskanzlerin.de

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что США и Евросоюз в ближайшее время не будут подписывать соглашение о зоне свободной торговли.

"Я всегда прилагала активные усилия к заключению договора о свободной торговле с США. Мы сделали большие шаги к заключению договора о свободной торговле, однако пока он заключен не будет", – заявил Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Берлине в четверг, 17 ноября.

Напомним, во время визита в Берлин в апреле Обама выразил надежду, что соглашение о ЗСТ будет подписано до конца года. Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании выступал с жесткой критикой Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства.

Переговоры о заключении соглашения ведутся с 2013 года, и сторонники пакта надеются, что они ускорятся после того как аналогичное соглашение заключили США, Япония и другие страны Тихоокеанского региона.

Правительство Германии выступает в поддержку ТТИП, отмечая, что оно подстегнет рост мировой экономики и даст малому и среднему бизнесу больше возможностей для конкуренции на мировом рынке при одновременном снижении бюрократии.

Противники соглашения считают, что переговоры о его заключении ведутся непрозрачно и так, чтобы не привлекать внимания общественности. Оппоненты опасаются, что соглашение приведет к усилению власти крупных многонациональных компаний в ущерб потребителям и работникам.

По словам официальных лиц, соглашение между США и ЕС позволит увеличить объем экономик по обе стороны Атлантического океана на 100 млрд в год.

В 2015 году Меркель выразила надежду на то, что ЕС удастся заключить соглашение о ЗСТ с США в период президентства Барака Обамы, потому что при новой власти в США может возникнуть затяжной перерыв в переговорном процессе.