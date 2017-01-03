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США хотят полностью уничтожить ИГИЛ

3 января в 06:26

Американское руководство осудило теракты в Багдаде.

госдеп
В Госдепе США заявили о приверженности окончательному уничтожению ИГИЛ
summerworkandtravel.org
Государственный департамент США обнародовал официальное заявление, в котором решительно осуждается серия недавних терактов в иракских городах, а также подчеркивается необходимость дальнейших действий, направленных на окончательное уничтожение ИГИЛ.

"Эти жестокие акты массового убийства является напоминанием о необходимости продолжения операций международной коалиции против ИГИЛ и устранения угроз, которые создает это террористическая группировка", - сказано в заявлении Госдепа, сообщает "Укринформ".

В заявлении отмечается, что США "подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Ирака в этой борьбе и остаются приверженными усилиям Глобальной коалиции относительно поражения и уничтожения ИГИЛ".

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Как сообщалось, в понедельник в теракте в Багдаде погибли как минимум 32 человека, ответственность за атаку на себя взяло ИГИЛ. 

По материалам: Укринформ
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Тэги ИГИЛ США теракт Ирак коалиция
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