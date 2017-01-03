США хотят полностью уничтожить ИГИЛ

Американское руководство осудило теракты в Багдаде.
"Эти жестокие акты массового убийства является напоминанием о необходимости продолжения операций международной коалиции против ИГИЛ и устранения угроз, которые создает это террористическая группировка", - сказано в заявлении Госдепа, сообщает "Укринформ".
В заявлении отмечается, что США "подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Ирака в этой борьбе и остаются приверженными усилиям Глобальной коалиции относительно поражения и уничтожения ИГИЛ".
Как сообщалось, в понедельник в теракте в Багдаде погибли как минимум 32 человека, ответственность за атаку на себя взяло ИГИЛ.Укринформ