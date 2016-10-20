США хотят поговорить с Россией о ее нарушениях договора о ликвидации ракет времен Холодной войны

Речь идет о договоренности между СССР и США об уничтожении всех крылатых ракет малой и средней дальности от 1987 года.

США обвиняет Россию в нарушении соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. fmgnews.info

США созывают специальную встречу сиз-за нарушений с ее стороны важного соглашения, которое было подписано во времена Холодной войны, и отказ выполнять которое усиливает американские страхи по поводу намерений Москвы.

Об этом сообщает RFERL, добавляя, что речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности полета, которую подписали СССР и США в 1987 году. В ближайшее время Вашингтон планирует созвать Комиссию специального контроля, в заседании которой также примут участие другие современные участники соглашения – Украина, Беларусь и Казахстан.

Издание напоминает, что соглашение запрещает тестирование, производство и обладание крылатыми ракетами наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до 5,5 тысяч километров. Документ обязывает стороны ликвидировать целый класс ракет в Европе и установить жесткую систему контроля и соблюдения.

Два года назад США впервые заподозрили, что Россия нарушает условия соглашения, развивая ракетные системы, которые запрещает соглашение от 1987 года. Москва отрицает такие обвинения, а также в ответ заявила, что развертывание американской системы ПРО также запрещено. В прошлом году глава переговорной комиссии США по контролю вооружений Роуз Готтемюллер сказала, что если Россия и дальше будет нарушать условия документа, это может спровоцировать "военные и экономические контрмеры".

В декабре Пентагон официально уведомил Конгресс, что Россия нарушает соглашение, а ее действия в Европе и в других регионах побуждают Вашингтон к разработке "всеобъемлющего ответа на российские военные действия". Соглашение предусматривает создание Комиссии специального контроля для разрешения споров, связанных с ее условиями. Последний раз она была созвана в 2003 году. По мнению Готтемюллер, сейчас встреча комиссии вряд ли что-то изменит.

"Когда одна сторона категорически отрицает само существование крылатых ракет наземного базирования, что нарушает условия соглашения, тогда у Комиссии очень мало шансов добиться какого-то желаемого результата", - сказала она.

Напомним, что недавно Россия провела три пуска баллистических ракет. Ракета "Тополь" была запущена с космодрома "Плесецк" и поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Межконтинентальную баллистическую ракету "Синева" запущена с ракетного подводного крейсера Северного флота "Новомосковск" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Третью ракету запустили с атомного подводного ракетоносца Тихоокеанского флота.

А 6 6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений.