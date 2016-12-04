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США готовы защищать своих союзников от российской агрессии – глава Пентагона

4 декабря в 09:26

Пентагон готовится к длительному противостоянию с Россией. После Картера Министерство обороны США возглавит генерал Мэттис по прозвищу "Бешеный пес".

Эштон Картер
Миролюбивый Картер передал своему преемнику "Бешеному псу" рекомендации в отношении России
epictimes.com
Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность своих союзников от российской угрозы, завил министр обороны США Эштон Картер.

"Мы не стремимся к тому, чтобы рассматривать Россию в качестве противника, но будем защищать своих союзников и мировой порядок", - сказал он, выступая на форуме по вопросам национальной обороны в Калифорнии.

Картер отметил, что Вашингтон рассматривает действия России в Сирии как контрпродуктивные, обвинив РФ в нагнетании ядерной угрозы, агрессивных намерениях в отношении Украины, стран Балтии.

"Все, что делают Соединенные Штаты, как самостоятельно, так и в составе НАТО, гарантирует, что мы продолжим противостоять российской агрессии и мы готовы к длительному соперничеству", - подчеркнул глава Пентагона.

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Ранее издание The Washington Post сообщало, что Дональд Трамп принял решение назначить министром обороны отставного генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес". Генерал называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО.

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Тэги Россия США оборона
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