США будут следить за российскими портами, нарушающими санкции против КНДР

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Законопроект дает администрации инструмент, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом.

США будут отлавливать тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом expert.ru

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении, согласно которому правительству США будет поручено следить за несколькими российскими портами на Дальнем Востоке.

Особое внимание разведку просят обратить на крупные порты в Иране, Китае и Сирии. В Российской Федерации повышенного внимания требуют "порты Находка, Ванино и Владивосток", говорится в разделе 205 законопроекта, который теперь будет направлен на рассмотрение Сената.

Законопроект запрещает судам, принадлежащим КНДР или странам, не соблюдающим резолюции ООН в ее отношении, швартоваться в американских портах и вести деятельность в американских водах. Товары, произведенные путем принудительного труда в КНДР, запрещаются к ввозу в США.

"Законопроект дает администрации мощный инструмент для того, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом", – сказал председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Эд Ройс.

Согласно законопроекту, использование рабского труда, экспортируемого КНДР в другие страны, карается санкциями в соответствии с законом об экономических полномочиях в случае чрезвычайных международных ситуаций.

По словам Ройса, компании из ряда стран, от Сенегала до Катара и Анголы, импортируют северокорейских рабочих, которые переводят свою зарплату в Пхеньян, ежегодно принося режиму миллиарды долларов в твердой валюте.

Подробнее о действиях США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".