США будут следить за российскими портами, нарушающими санкции против КНДР

Законопроект дает администрации инструмент, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом.
Особое внимание разведку просят обратить на крупные порты в Иране, Китае и Сирии. В Российской Федерации повышенного внимания требуют "порты Находка, Ванино и Владивосток", говорится в разделе 205 законопроекта, который теперь будет направлен на рассмотрение Сената.
Законопроект запрещает судам, принадлежащим КНДР или странам, не соблюдающим резолюции ООН в ее отношении, швартоваться в американских портах и вести деятельность в американских водах. Товары, произведенные путем принудительного труда в КНДР, запрещаются к ввозу в США.
"Законопроект дает администрации мощный инструмент для того, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом", – сказал председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Эд Ройс.
Согласно законопроекту, использование рабского труда, экспортируемого КНДР в другие страны, карается санкциями в соответствии с законом об экономических полномочиях в случае чрезвычайных международных ситуаций.
По словам Ройса, компании из ряда стран, от Сенегала до Катара и Анголы, импортируют северокорейских рабочих, которые переводят свою зарплату в Пхеньян, ежегодно принося режиму миллиарды долларов в твердой валюте.
Подробнее о действиях США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Голос Америки (русская служба)