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США будут работать с союзниками для мирного решения конфликта с КНДР – Пенс

18 апреля в 09:26

Вице-президент заявил про 100% поддержку Японии.

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Пенс напомнил Японии об абсолютной поддержке в ситуации с КНДР
Flickr/Gage Skidmore
Вице-президент США Майк Пенс заявил про 100% поддержки Японии на фоне растущих провокаций и угрозы со стороны Северной Кореи. Пенс также отметил, что сейчас США будут работать с Японией и другими союзниками в регионе для обеспечения мирного урегулирования конфликта с КНДР, сообщает Reuters.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абе сообщил, что поддерживает новый курс политики администрации Дональда Трампа по отношению к КНДР.

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Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, что США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР США Япония поддержка
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