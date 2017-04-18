США будут работать с союзниками для мирного решения конфликта с КНДР – Пенс

Вице-президент заявил про 100% поддержку Японии.

Пенс напомнил Японии об абсолютной поддержке в ситуации с КНДР Flickr/Gage Skidmore

Вице-президент США Майк Пенс заявил про 100% поддержки Японии на фоне растущих провокаций и угрозы со стороны. Пенс также отметил, что сейчас США будут работать с Японией и другими союзниками в регионе для обеспечения мирного урегулирования конфликта с КНДР, сообщает Reuters

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абе сообщил, что поддерживает новый курс политики администрации Дональда Трампа по отношению к КНДР.

Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, чтов отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".