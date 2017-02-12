Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не оказалось

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Газ, вероятно, попал в вентиляцию из системы кондиционирования.

Из аэропорта Гамбурга эвакуировали пассажиров theguardian.com

В МИД заявили, что граждане Украины не пострадали от неизвестного газа в аэропорту

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", – сказано в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в Twitter вечером в воскресенье, 12 февраля.

Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі. pic.twitter.com/VEzXbKV2li — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 лютого 2017 р.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, 50 человек были госпитализированы из-за воздействия неизвестного газа в аэропорту Гамбурга. Аэропорт был эвакуирован и закрыт в течение часа. Некоторые рейсы в Гамбург были переведены в другие аэропорты.

Точная причина инцидента пока что не установлена. По предварительной информации газ попал в вентиляционную систему из системы кондиционирования.