Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не оказалось

Газ, вероятно, попал в вентиляцию из системы кондиционирования.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", – сказано в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в Twitter вечером в воскресенье, 12 февраля.
Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі. pic.twitter.com/VEzXbKV2li— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 лютого 2017 р.
Напомним, в воскресенье, 12 февраля, 50 человек были госпитализированы из-за воздействия неизвестного газа в аэропорту Гамбурга. Аэропорт был эвакуирован и закрыт в течение часа. Некоторые рейсы в Гамбург были переведены в другие аэропорты.
Точная причина инцидента пока что не установлена. По предварительной информации газ попал в вентиляционную систему из системы кондиционирования.ZN.UA