Топ Новости
<
>

Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не оказалось

12 февраля в 19:18

Газ, вероятно, попал в вентиляцию из системы кондиционирования.

Гамбург аэропорт эвакуация
Из аэропорта Гамбурга эвакуировали пассажиров
theguardian.com
В МИД заявили, что граждане Украины не пострадали от неизвестного газа в аэропорту Гамбурга.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", – сказано в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в Twitter вечером в воскресенье, 12 февраля.

 

Читайте также: Лондонские аэропорты отменили сотни рейсов из-за тумана

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, 50 человек были госпитализированы из-за воздействия неизвестного газа в аэропорту Гамбурга. Аэропорт был эвакуирован и закрыт в течение часа. Некоторые рейсы в Гамбург были переведены в другие аэропорты.

Точная причина инцидента пока что не установлена. По предварительной информации газ попал в вентиляционную систему из системы кондиционирования.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Гамбург аэропорт газ Германия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости