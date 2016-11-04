Спецслужбы США ждут, что Россия попытается навредить выборам – WP

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Москва может попытаться посеять сомнения в их легитимности.

Американские спецслужбы ждут, что Россия попытается подорвать доверие к результатам выборов. scyther5 / Depositphotos

Разведывательные управленияне видят возможности для России повлиять на исход американских президентских выборов, которые пройдут в следующий вторник. Однако спецслужбы предупредили, что Москва может попытаться устроить беспорядки после голосования, чтобы посеять недоверие к результатам.

Об этом сообщает Washington Post, добавляя, что предупреждение отражает распространенную озабоченность тем, что российские попытки вмешаться не ограничатся только предвыборной кампанией. И хакерские атаки продолжатся после того, как участки закроются. Это может привести к политической турбулентности, ввиду чрезвычайной поляризацию в обществе перед выборами.

Департамент внутренней безопасности США собрал доказательства того, что российские кибершпионы пытаются "сканировать" государственные базы данных и компьютерные системы для голосования.

"Но мы не можем точно сказать, пытаются ли они действительно проникнуть в систему", - сообщили в ведомстве.

В то же время, эксперты убеждены, что учитывая деценрализованность избирательной системы в США, будет невероятно сложно подорвать процесс на уровне всей страны. Вместо этого, американские чиновники предполагают, что Россия, вероятно, применит хакерские атаки, чтобы сфабриковать случаи "мошенничества" и тем самым поставить под сомнение легитимность выборов. А кандидат-республиканец Дональд Трамп уже заявлял, что он не признает результаты выборов, если в соответствии с ними он проигрывает. При этом, он также неоднократно говорил, будто выборы в США уже "сфабрикованные" в пользу Хиллари Клинтон.

Ранее издание Washington Post писало, что Трамп помогает Путину и всем диктаторам, когда называет выборы в США "фальшивыми". На самом же деле исследования показывают, что случаи мошенничества чрезвычайно редки в США. Но заявления Трампа мигом подхватили российские СМИ, которые изображают его как единственного борца против коррумпированного истеблишмента. Если Трамп проиграет выборы, что очень вероятно, это лишь подтвердит выдумки Кремля о том, что элиты, а не электорат, выбирают, кто победит на президентских выборах в США.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России".