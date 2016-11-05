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Спецслужбы Германии разоблачили в немецкой армии 20 исламистов

5 ноября в 17:36

Всех претендентов на службу в бундесвере cо следующего года будут проверять на безопасность. 

Бундесвер армія Німеччини
В бундесвере выявили исламистов
ksta.de

Немецкая служба военной контрразведки разоблачила 20 исламистов в армии Германии и расследует еще 60 подозрительных случаев. 

Среди исламистов служба в немецкой армии выглядит привлекательно, поскольку там можно получить доступ к оружию и научиться обращению с ней. В офисе по набору новобранцев отмечают, что иногда к ним приходят желающие заключить соглашение всего на несколько месяцев с целью научиться обращению с оружием и военной техникой, сообщает Deutsche welle

С июля 2017 года каждого желающего поступить на военную службу будут подвергать проверке на безопасность. Планируется проводить около 2 тыс. таких проверок в год. Соответствующие консультации могут пройти в Бундестаге на следующей неделе. 

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Германия впервые за 26 лет увеличит численность своей армии. Бундесвер дополнительно примет на работу семь тысяч военных и гражданских специалистов. Данное решение продиктовано особенностями "текущего положения".

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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