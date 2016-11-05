Спецслужбы Германии разоблачили в немецкой армии 20 исламистов

Всех претендентов на службу в бундесвере cо следующего года будут проверять на безопасность.
Немецкая служба военной контрразведки разоблачила 20 исламистов в армии Германии и расследует еще 60 подозрительных случаев.
Среди исламистов служба в немецкой армии выглядит привлекательно, поскольку там можно получить доступ к оружию и научиться обращению с ней. В офисе по набору новобранцев отмечают, что иногда к ним приходят желающие заключить соглашение всего на несколько месяцев с целью научиться обращению с оружием и военной техникой, сообщает Deutsche welle.
С июля 2017 года каждого желающего поступить на военную службу будут подвергать проверке на безопасность. Планируется проводить около 2 тыс. таких проверок в год. Соответствующие консультации могут пройти в Бундестаге на следующей неделе.
Германия впервые за 26 лет увеличит численность своей армии. Бундесвер дополнительно примет на работу семь тысяч военных и гражданских специалистов. Данное решение продиктовано особенностями "текущего положения".Deutsche Welle (Українська редакція)