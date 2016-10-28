Спецкомитет ООН инициирует переговоры о полном запрете ядерного оружия

Против проекта резолюции, подготовленной спецкомитетом ООН, выступили 4 из 5 стран, обладающих правом вето.

В ООН начали говорить о полном запрете ядерного оружия zns.dp.ua

Спецкомитет ООН по разоружению на своем заседании в Нью-Йорке в четверг, 27 октября, принял резолюцию с призывом начать переговоры о полном запрете ядерного оружия. Первые консультации по таким переговорам могут состояться в марте и июне 2017 года, хотя против выступают ядерные государства, сообщает DW.

На следующей неделе могут состояться голосования о передаче документов спецкомитета по разоружению в Генеральную ассамблею ООН. При этом текст проекта резолюции является рекомендательным, а не обязательным к исполнению. Сообщается, что представители четырех из пяти стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН, при голосовании за проект резолюции высказались против - США, Россия, Франция и Великобритания. Всего "за" проголосовали 123 члена комитета, 38 выступили против, еще 16 воздержались, в их числе - Китай, Индия и Пакистан. Отмечается, что 27 из 28 стран-членов НАТО также выступили против. Воздержались только Нидерланды.

Напомним, что шесть стран обратились в Генеральную ассамблею ООН с призывом разработать "юридически обязывающее" соглашение о запрете ядерного оружия. Все страны, от которых направлено обращение – неядерные. Это Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР.

Ранее сообщалось, что переговоры в сфере многостороннего ядерного разоружения зашли в тупик, а мир сталкивается с растущей угрозой ядерной опасности. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиасон в Нью-Йорке на заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.