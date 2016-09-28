Специалисты о заявлениях РФ о ситуации во время крушения MH17: россияне хитрят

Заявления о "головных процессорах" напоминают экспертам 1983 год, когда советский истребитель сбил южнокорейский "Боинг", а СССР воспользовался тем, что авиалайнер исчез с радаров.

Специалисты очень скептически отнеслись к заявлениям РФ о том, что якобы удалось получить необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора, говорится в статье " МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" ".

Так, ранее спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин со ссылкой на "Алмаз-Антей" заявил, что концерну "удалось получить с одного из своих заводов — Лианозовского электромеханического — необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Данная информация, касающаяся катастрофы, поступила в распоряжение СК России и в ближайшее время будет передана голландской стороне".

У специалистов подобные заявления из Москвы вызывают усмешку: россияне хитрят, не говоря всей правды. А за два года, прошедших с момента трагедии, какую только информацию не "снимешь" с "головных процессоров". Особенно если ее там нет, говорится в статье.

"Когда в 1983 г. советский истребитель сбил южнокорейский "Боинг", СССР воспользовался тем, что авиалайнер исчез с радаров, и военные сами нарисовали маршрут его следования. Дабы удостовериться, что российская сторона в случае с MH17 говорит правду, необходимо, чтобы она для начала предоставила информацию о том, какой тип радиолокатора установлен и какова его позиция, о годе выпуска и дате последней модификации, его заводской номер", — пояснил в комментарии ZN.UA экс-руководитель ГУР МО Украины Александр Галака.

Голландский прокурор Фред Вестербеке представил в среду, 28 сентября, семьям жертв рейса MH17 промежуточный отчет первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT). Так, международные следователи подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17.

Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.