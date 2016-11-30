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Спасатели сократили список жертв авиакатастрофы в Колумбии

30 ноября в 03:16

В последний момент на самолете не полетели четыре человека.

рейс LMI2933
В авиакатастрофе в Колумбии погибло меньше людей, чем предполагалось
Mi Oriente
По уточненным данным,  в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек. Ранее сообщалось о 76 погибших. 

"В результате поисково-спасательной операции найдены тела 71 человека и шесть выживших, которые сейчас проходят лечение, - в общей сложности 77 человек", - сообщается в заявлении колумбийского управления по ликвидации последствий катастроф.

Как выяснилось, четыре человека по разным причинам не полетели этим рейсом.

Известно, что среди не полетевших – сын главного тренера клуба и один из вратарей, который не поехал на матч, поскольку праздновал день рождения.

Ранее сообщалось, что борту лайнера находился 81 человек: 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", 28 членов руководства клуба, тренеры и специальные приглашенные, 22 журналиста, 9 членов экипажа. 

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Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. 

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шапекоэнсе человек футбол клуб самолет авиакатастрофа
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