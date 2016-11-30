Спасатели сократили список жертв авиакатастрофы в Колумбии

В последний момент на самолете не полетели четыре человека.

В авиакатастрофе в Колумбии погибло меньше людей, чем предполагалось Mi Oriente

По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии , где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек. Ранее сообщалось о 76 погибших.

"В результате поисково-спасательной операции найдены тела 71 человека и шесть выживших, которые сейчас проходят лечение, - в общей сложности 77 человек", - сообщается в заявлении колумбийского управления по ликвидации последствий катастроф.

Как выяснилось, четыре человека по разным причинам не полетели этим рейсом.

Известно, что среди не полетевших – сын главного тренера клуба и один из вратарей, который не поехал на матч, поскольку праздновал день рождения.

Ранее сообщалось, что борту лайнера находился 81 человек: 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", 28 членов руководства клуба, тренеры и специальные приглашенные, 22 журналиста, 9 членов экипажа.

Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".