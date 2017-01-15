SpaceX успешно вывела на орбиту ракету Falcon 9

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Первая ступень ракеты успешно приземлилась на беспилотную платформу.

Ракета Falcon 9 запущена на орбиту

Частная космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с десятью спутниками.

Ракета стартовала с космодрома в штате Калифорния. Через 8 минут после запуска первая ступень ракеты успешно приземлился на беспилотную платформу в Тихом океане. Ранее ожидалось, что запуск проведут 9 января, но его перенесли из-за сильного ветра и дождя. В компании заявили, что пытались принять все необходимые меры, чтобы сентябрьская авария не повторилась, передает "Радіо Свобода".

Компания SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с NASA на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование многоразовых ракет Falcon 9 удешевляет запуск космических аппаратов.

Проект стоимостью 3 миллиарда долларов должен направить 81 спутник на околоземную орбиту в ближайшие месяцы.

1 сентября 2016 ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал во время проверки двигателей на огнестойкость и с тех пор запуски не производились.