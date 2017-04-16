Советник Трампа анонсировал увеличение американского контингента в Афганистане

Герберт Макмастер провел переговоры с афганским руководством.
Макмастер прибыл в Кабул 16 апреля. Его визит проходит на фоне недавнего применения сверхмощной бомбы GBU-43/B против боевиков "Исламского государства", передает "Голос Америки".
Заместитель главы генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Мурад Али Мурад заявил, что визит Макмастера является свидетельством "решительной поддержки союзников Афганистана в борьбе с общим врагом" – терроризмом.
Он также сообщил, что "Мать всех бомб" уничтожила 95 террористов и разрушила их "стратегическое укрытие". Не исключено, что после верификации данные о количестве ликвидированных боевиков будут уточнены.
Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").
Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.Голос Америки (русская служба)