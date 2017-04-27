Совет Европы обвинил Россию и Иран в использовании Интерпола в политических целях

Отчет организации говорит о злоупотреблении "красными сообщениями" в этих странах.

Совет Европы призвал Россию и Иран не злоупотреблять функциями Интерпола aldeparty.eu Совет Европы в своем отчете сообщил, что Россия и Иран попадают в группу стран, которые злоупотребляют использованием Интерпола. Согласно отчету организации, эти страны используют "красные сообщения", которые используются для розыска, временного ареста и экстрадиции, в политических целях, сообщает "Радио Свобода".

В резолюции Совета Европы сказано, что за последние годы страны, на которые распространяется действие Интерпола, отмечали неправильное использование "красных сообщений" Россией и Ираном. Так, часто эти страны объявляют в розыск тех, кто просил политического убежища в другой стране и бежит от преследований.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официальноза его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.