Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

Из-за санкций Пхеньян потеряет около 800 миллионов долларов в год.

Северная Корея продолжает ядерные испытания, несмотря на санкции abnews.ru

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре.

Данное решение единогласно поддержали все 15 стран – члены Совета безопасности ООН. Санкции коснутся экспорта из КНДР угля, меди, никеля, серебра и цинка, за счет чего, собственно, и финансируются ядерные испытания. По данным экспертов, из-за этих торговых ограничений Северная Корея недополучит около 800 миллионов долларов в год, что составляет 25% валютной выручки КНДР, передает Reuters.

"Ни одна резолюция в Нью-Йорке сможет убедить Пхеньян прекратить свое упорное стремление к ядерному оружию. Однако эта резолюция налагает беспрецедентные расходы на режим КНДР за игнорирование требований Совета безопасности ООН," - заявила посол США в ООН Саманта Пауэр.

Санкции против КНДР вводятся уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.