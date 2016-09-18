Совбез ООН собирается на экстренное заседание по Сирии

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Москва инициировала срочное заседание, обвинив авиацию коалиции в наснесении удара по позициям армии Асада у аэропорта города Дейр-эз-Зор..

Заседание Совбеза ООН пройдет в закрытом режиме BBC Україна

В Совете Безопасности ООН на 19:30 по нью-йоркскому времени (02:30 19 сентября по киевскому времени) назначена экстренная встреча по Сирии.

Инициатором выступила Россия. Министерство обороны РФ обвинило международную коалицию в том, что она нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии у аэропорта города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 62 и были ранены 100 бойцов армии Асада.

Самолеты коалиции нанесли удар по наземным целям, которые уже атаковали ранее, пояснили в Пентагоне.

Совещание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, в ночь на 10 сентября США и Россия достигли соглашения по сирийскому вопросу. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с заходом солнца в понедельник, 12 сентября. Согласно договоренностям правительственные войска Сирии во время перемирия не смогут наносить удары, в том числе и авиацией, по силам оппозиции.

Большинство оппозиционных группировок сообщили о готовности к перимирию, за исключением объединения "Ахрар аш-Шам", признанное террористическим в Сирии и России, но не в США.

Наносить авиаудары по позициям террористических группировок теперь также смогут только военные самолеты США и России.