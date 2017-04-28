Совбез ООН проведет министерскую встречу по корейской проблеме

Заседание пройдет на уровне министров иностранных дел, возможно обсудят новые санкции в отношении КНДР.

В Совбезе ООН снова поговорят о КНДР

В Совете безопасности ООН в пятницу, 28 апреля, состоится заседание по вопросам, связанным с КНДР. Оно пройдет на уровне глав министров иностранных дел, созвано по инициативе Вашингтона.

На заседании, которое пройдет в Нью-Йорке, вероятно, будут обсуждаться новые санкции в отношении КНДР.

В Вашингтоне, что министерская встреча даст возможность членам СБ продемонстрировать Северной Корее " решимость реагировать на дальнейшие провокации введением новых соответствующих мер", пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР, однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.