Совбез ООН обвинил режим Асада в трех химических атаках в Сирии

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ВВС Сирии использовали вертолеты для доставки бочковых бомб, которые взрываясь, распространяли ядовитый хлор, отмечается в докладе Совбеза ООН.

Правящий режим Сирии обвинили в применении химического оружия thesundaytimes.co.uk

Совет безопасности ООН на своем заседании в пятницу, 21 октября, представил новый доклад по ситуации в Сирии , в котором действующий в стране режим президента Башара Асада обвинили как минимум в трех случаях применения химического оружия.

Доклад подготовлен на основании расследования, которое проводилось ООН совместно с Организацией по запрещению химического оружия на протяжении 13 месяцев. В докладе сказано, что сирийское правительство применяло отравляющий газ для атаки в поселке Кьюминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года, сообщает 112.ua со ссылкой Reuters, которое имеет в своем распоряжении текст соответствующих документов.

Согласно еще одному документу, представленному в Совбезе режим ответственен за еще две атаки с применением хлора – 21 апреля 2014 года и 16 марта 2015 года.

Кроме того, из доклада стало известно, что правительственные ВВС Сирии использовали вертолеты для доставки бочковых бомб, которые взрываясь, распространяли ядовитый хлор. По данным Совбеза, сейчас будет трудно установить имена конкретных людей, причастных к организации этих вылетов.

Также сообщается, что после обсуждения докладов в Совбезе началась настоящая борьба между странами, обладающими право вето за то, как следует отреагировать на приведенные факты. Боролись Россия и Китай против США, Британии и Франции. В частности, Россия выступила против введения санкций на основании представленных в докладе фактов.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления целями российских и сирийских правительственных войск часто становятся гражданские объекты, включая больницы, школы и жизненно важная инфраструктура. Кроме того, часто применяются так называемые "барелльные", кассетные бомбы и химическое вооружение.