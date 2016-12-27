Соседей России ждет тяжелый 2017 год - RFERL

Обозреватель обращает внимание на то, что риторика Кремля по отношению к Украине, Беларуси и других стран становится агрессивнее перед Новым годом.

Соседям России стоит готовиться к усилению агрессии в следующем году. Flickr/Bradjward

Отмечая 25-ю годовщину формального распада, президент России Владимир Путин встретился с лидерами нескольких бывших советских республик, чтобы призвать к новому духу интеграции. И это прозвучало не как приглашение, а, скорее, как приказ.

Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор в своей статье. Он добавляет, что тем временем российские государственные СМИ стали чаще транслировать материалы, в которых критикуют Беларусь, ставят под сомнение ее независимость и предостерегают, чтобы не думала даже идти путем Украины.

Автор напоминает, как недавно директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников заявил, что Беларусь - это якобы "часть великой России" и "не должна" существовать независимо от Москвы. Тем временем, в Украине на протяжении последней недели пророссийские боевики усилили свои атаки, несмотря на формальное перемирие. Также в прошлом месяце Россия повысила напряженность в отношениях с соседней Грузией, ратифицировав соглашение с сепаратистами в Абхазии о создании совместных боевых отрядов.

"Вероятно, Путин думает, что его время пришло. Лидер в Кремле, наверное, убежден, что желанная им сфера интересов и российское доминирование над соседями наконец у него в руках. Он, наверное, думает, что партизанская война Кремля против западных институтов создала достаточный беспорядок, что ответа Европы и США не будет. Он, очевидно, верит, что у него развязаны руки в соседних странах. Поэтому соседям России стоит готовиться к тяжелому году, который будет даже более жестким, чем обычно", - пишет Уитмор.

Тем временем, The National Interest пробовало предусмотреть, что сделает Трамп в случае наступления России против Украины? По мнению издания, он отреагирует жестко, если поймет, что другие могут начать считать его слабым. Поэтому ему придется выбирать между сотрудничеством с Путиным и желанием иметь вид сильного лидера.

Ранее республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампасблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.