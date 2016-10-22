Сомалийские пираты освободили 26 пленных моряков

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Моряки из Китая, Камбоджи, Вьетнама и Тайваня находились в плену с 2012 года.

Пираты освободили пленных моряков

Пираты освободили 26 моряков из Китая, Камбоджи, Вьетнама и Тайваня, которых более четырех лет удерживали в плену в маленькой рыбацкой деревушке в Сомали.

Моряков, которые были командой судна под флагом Омана, захватили в плен в 20102 году вблизи Сейшелських островов, сообщает Reuters.

Срок пленения этих 26 моряков – самый длительный в историю сомалийского пиратства.

Пока неизвестно, освободили ли пленников за выкуп или по какой-то другой причине.

В ближайшее время освобожденных моряков доставят в столицу Кении Найроби.

Сомалийские пираты наиболее активно действовали в период с 2005 по 2012 годы. С 2008 по 2012 год, когда они захватили 170 судов с 3 400 членами экипажа, были убиты 25 моряков. Еще 37 умерли от голода или покончили с собой в плену. По данным ряда СМИ, после 2012 года пираты Сомали не сумели захватить ни одного судна. До этого за семь лет они смогли заработать на выкупах за пленников около 400 млн долларов.

Пираты также действуют и в Нигерии.Так в октябре 2012 года в плену у нигерийцев оказались двое украинских моряков, которых удалось освободить.