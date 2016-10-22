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Сомалийские пираты освободили 26 пленных моряков

22 октября в 20:24

Моряки из Китая, Камбоджи, Вьетнама и Тайваня находились в плену с 2012 года.

Сомалийские пираты
Пираты освободили пленных моряков
Пираты освободили 26 моряков из Китая, Камбоджи, Вьетнама и Тайваня, которых более четырех лет удерживали в плену в маленькой рыбацкой деревушке в Сомали.

Моряков, которые были командой судна под флагом Омана, захватили в плен в 20102 году вблизи Сейшелських островов, сообщает Reuters.

Срок пленения этих 26 моряков – самый длительный в историю сомалийского пиратства.

Пока неизвестно, освободили ли пленников за выкуп или по какой-то другой причине.

В ближайшее время освобожденных моряков доставят в столицу Кении Найроби.

Сомалийские пираты наиболее активно действовали в период с 2005 по 2012 годы. С 2008 по 2012 год, когда они захватили 170 судов с 3 400 членами экипажа, были убиты 25 моряков. Еще 37 умерли от голода или покончили с собой в плену. По данным ряда СМИ, после 2012 года пираты Сомали не сумели захватить ни одного судна. До этого за семь лет они смогли заработать на выкупах за пленников около 400 млн долларов. 

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Пираты также действуют и в Нигерии.Так в октябре 2012 года в плену у нигерийцев оказались двое украинских моряков, которых удалось освободить. 

По материалам: ZN.UA
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