Соединенные штаты стали "чистым" экспортером газа

Впервые за 60 лет экспорт газа из США превысил импорт.

Впервые почти за 60 лет экспорт природного газа в США превысил импорт, что вывело Соединенные штаты в так называемые "чистые" эскпортеры газа.

Ссылаясь на информацию американской аналитической компании S&P Global Platts, The Wall Street Journal пишет, что в этом месяце США экспортировали в среднем 210 млн кубометров природного газа в сутки, а импортировали - около 198 млн кубометров, сообщает DW.

По оценкам компании Citygroup, к 2020 году экспорт сжиженного газа составит пятую часть от годового потребления этого энергоносителя в мире. В министерстве энергетики США прогнозируют, что к тому Соединенные штаты выйдут на третье место в мире по величине экспорта сжиженного природного газа после Австралии и Катара.

Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти и газа упали на треть.