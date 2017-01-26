Социал-демократ Шульц догнал Меркель по популярности

На выборах в Бундестаг Мартин Шульц станет главным конкурентом нынешнего канцлера.

На выборах в сентябре Шульц поборется с Меркель livetrips.ru

Рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на пост главы правительства имеют по 41% поддержки, сообщает Reuters

За последние четыре месяца рейтинг Шульца вырос на 5%, в то время как Меркель проиграла 2% своему предыдущему результату. За восемь месяцев до выборов в Бундестаг ХДС и социалисты являются самыми вероятными победителями, с небольшим перевесом в пользу партии Меркель.

Ранее Зигмар Габриэль, который покинул руководство СДП, чтобы увеличить шансы партии на победу, заявлял об опасности популистов на выборах в Нидерландах и Франции. Габриэль считает, что победа популистов на выборах в этих странах может разрушить Европейский Союз. "После Brexit в прошлом году, если враги Европы снова покажут свой успех на выборах в Нидерландах или Франции, мы можем предстать перед угрозой распада самого масштабного проекта двадцатого века - Европейского Союза", – предостерег Габриель.

Ранее сообщалось, чтоГермании и поборется за кресло канцлера с Ангелой Меркель. Шульц станет главой СДП уже в это воскресенье.