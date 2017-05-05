Снайперы ИГИЛ пользовались электроникой российского производства – Ъ

Следователи строят версии о том, как ночные прицелы с российской электроникой попали к террористам.

Боевики в Сирии используют прицелы с российской электроникой 112 Украина

В Сирии снайперы террористических группировок , в том числе ИГИЛ, используют специальные прицелы ночного видения, оснащенные российской электроникой. К такому выводу пришли военные из РФ, разобрав оружие убитых боевиков, пишет "КоммерсантЪ". "Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях", - сказал собеседник издания.

"По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось. По факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено - в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия. По одной из версий, электронно-оптические преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально", - пишет "Ъ".

Как сообщалось, недавно власти Турции сообщили о задержании гражданина Ирана, подозреваемого в контрабанде из Украины компонентов противотанковых ракетных комплексов российского производства.

По данным следствия, контрабандист собирался продать компоненты некой террористической группировке.