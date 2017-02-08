Слова немецкого посла в Украине совпадают с позицией МИД ФРГ

В Берлине допускают, что выборы в ОРДЛО могут произойти и без украинского контроля над этими территориями.

МИД Германии согласен со своим послом в Украине

Региональные выборы на территории ОРДЛО, по условиям Минских соглашений, могут быть проведены только в случае, если обе стороны договорятся относительно их модальности, заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шеффер.

Он заявил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля, сказанных им накануне в одном из интервью, и официальной позицией Берлина.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией… На это направлены и Минские договоренности", - заявил представитель МИД, добавив, что процесс региональных выборов - важный шаг по восстановлению демократии и верховенства права в этой части Украины.

Он также подчеркнул, что согласно Минским соглашения, восстановление контроля над границей должно стать завершением процесса, состоящим из 13 пунктов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что никто, включая нашего посла в Киеве, не имеет ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание этого конфликта .. Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов на Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России ", - заявил Шефер.

На просьбу прокомментировать слова Райхеля о наличии российских войск на Донбассе, он сказал, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

По его словам, федеральное правительство в целом, включая канцлера, министра иностранных дел, а также посла в Украине направляют свои усилия на то, чтобы добиться завершения конфликта и выполнения Минских договоренностей 2015 года, под которыми подписались и президенты Украины и России.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Группа депутатов Верховной Рады решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.