Следствие полностью исключило версию теракта при крушении российского ТУ-154 - Ъ

Эксперты уверены, что самолет не сбивали и не взрывали.

Российский Ту-154 упал не из-за теракта https://twitter.com/adagamov

В России завершили взрывотехнические экспертизы обломков самолета Ту-154 , который в декабре упал в Черное море в районе Сочи. Эксперты из НИИ ФСБ определили, что самолет не взрывали и не сбивали ракетой, сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

"Высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", - пишет издание.

Отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем самолета. Дать точный ответ относительно причин аварии, впрочем, смогут только военно-авиационные эксперты, которые заняты сейчас анализом информации, полученной с параметрического и речевого самописцев Ту-154Б-2. Последние не исключают, что ошибкам летчиков могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлете технические проблемы.

Ранее сообщалось, что эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".