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Мир узнал правду об авиакатастрофе, и теперь настало время для тернистого пути к справедливости.

Мир получил подтверждение правды о MH17, которую и так знал.

Никогда ни у кого не было сомнений, что малайзийский авиалайнерсбила именно российская ракета и именно с территории, захваченной пророссийскими боевиками.

Однако, было очень важно увидеть подтверждение фактов. Поэтому международная группа следователей сделала свою работу, предоставив большое количество фото, видео, судебных доказательств, спутниковых снимков и данных с радаров, а также свидетельств очевидцев и перехваченных телефонных разговоров.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что сами следователи назвали все эти доказательства "неоспоримыми". Издание отмечает, что выводы международной группы следователей – это начало длинного и тернистого пути к справедливости.

Пассажиры рейса MH17 спокойно летели в отпуск в южноазиатскую страну, когда их планы разрушила российская ракета класса "земля-воздух" 9М38, выпущенная из системы "Бук". Сбив пассажирский авиалайнер, система того же дня отправилась в Россию. Выстрел был осуществлен с территории, захваченной пророссийскими боевиками. Следователи говорят, что в их списке подозреваемых 100 имен, но определение непосредственных преступников "займет много времени".

"Тот факт, что ракетная система была привезена из России и возвращена после авиакатастрофы, указывает на причастность чиновников. Судебная экспертиза также не оставляет сомнений относительно того, что произошло на самом деле. Спутниковые снимки и данные радаров помогли установить точное место расположения системы и подтвердили, что ни один самолет не летел рядом с MH17", - пишет издание.

В теле одного из пилотов следователи также нашли шрапнель в форме бабочки, которая указала на особенность модели ракеты для системы "Бук", которая стоит только на вооружении России. У украинской армии таких снарядов нет. Также шрапнель оставила отпечатки на стекле "Боинга", которые очень тяжело подделать.

"Добиться справедливости будет даже труднее, чем собрать доказательства. Россия наложила вето на все попытки ООН создать специальный международный трибунал. Если дело будет рассматриваться национальными судами, вряд ли удастся добиться экстрадиции ее граждан. Однако, в то время, когда Путин и прочие демагоги продолжают проводить политику дерзкой лжи, очень приятно наблюдать, как команда добросовестных следователей устанавливает четкую правду. Вопрос лишь в том, что мир сделает с этим дальше?" - говорится в статье.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.