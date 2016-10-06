Скончался первый президент Словакии Михал Ковач

Бывший глава государства страдал от болезни Паркинсона.

Михал Ковач возглавил Словакию в 1993 году Reuters

Первый президент Словакии Михал Ковач, руководивший страной с 1993 по 1998 год, умер 5 октября в Братиславе на 87-м году жизни, сообщают словацкие СМИ.

"Причина смерти – остановка сердца", – сообщило Словацкое радио, напомнив, что Ковач долгое время страдал от болезни Паркинсона.

Бывший президент был госпитализирован 30 сентября в отделении интенсивной терапии клиники МВД Словакии в Братиславе. Его состояние было тяжелым. Врачи, согласно данным СМИ, ввели его "в состояние лечебного сна и подключили к приборам искусственного дыхания".

Михал Ковач родился 5 августа 1930 года. С 1989 по 1991 годы был министром финансов Словакии, а в 1992 году стал председателем парламента Чехословакии. После раздела страны был избран первым президентом независимой Словацкой республики.

Напомним, 28 сентября в возрасте 93 лет умер бывший президент Израиля Шимон Перес. На церемонии похорон выдающегося политика 30 сентября в Иерусалиме присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент США Барак Обама, экс-президент США Билл Клинтон, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Франции Франсуа Олланд, его предшественник Николя Саркози, британский принц Чарльз и другие.