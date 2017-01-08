Скончался экс-президент Португалии Мариу Суареш

Суареша считают отцом современной демократической Португалии.
Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, Суареш – основатель Социалистической партии Португалии, считается отцом современной португальской демократии.
Его политическая сила принимала сыграла важную роль в развитии государства после "революции гвоздик", положившей конец режиму военной диктатуры.
Суареш дважды занимал возглавлял правительство (в 1976-1978, а затем в 1983-1985 годах). В 1986 году он стал 17 президентом Португалии, оставаясь на своем посту до 1996 года. С 1999 по 2004 годы - был депутатом Европарламента.
Напомним, в январе прошлого года правоцентрист Марсело Ребелу ди Соуза избран новым президентом Португалии.Deutsche Welle (Українська редакція)