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Скончался экс-президент Португалии Мариу Суареш

8 января в 10:25

Суареша считают отцом современной демократической Португалии. 

Мариу Суареш
В Лиссабоне на 92 году жизни скончался португальский экс-президент Мариу Суареш
РБК-Украина
Бывший президент Португалии Мариу Суареш, госпитализированный в декабре,  скончался 7 января в возрасте 92 лет.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, Суареш – основатель Социалистической партии Португалии, считается отцом современной португальской демократии.

Его политическая сила принимала сыграла важную роль в развитии государства после "революции гвоздик", положившей конец режиму военной диктатуры.

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Суареш дважды занимал возглавлял правительство (в 1976-1978, а затем в 1983-1985 годах). В 1986 году он стал 17 президентом Португалии, оставаясь на своем посту до 1996 года. С 1999 по 2004 годы - был депутатом Европарламента.

Напомним, в январе прошлого года правоцентрист Марсело Ребелу ди Соуза избран новым президентом Португалии.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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