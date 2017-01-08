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Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани

8 января в 23:37

Экс-глава государства умер от инфаркта в возрасте 82 лет. 

Рафсанджани
Умер бывший президент Ирана

В результате инфаркта умер президент Ирана в 1989-1997 годах Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, сообщают СМИ Ирана.    

Бывший президент скончался в возрасте 82 лет. Рафсанджани был связан с клерикальными кругами, однако был готов улучшать отношения с Западом. 

В конце своей жизни он был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между меджлисом (однопалатным парламентом Ирана) и Советом стражей конституции (специальным надпарламентским органом власти, аналогичным по функциям конституционному суду). 

После своего поражения на выборах 2005 года Рафсанджани стал выступать с открытой критикой президента Ахмадинежада. 

В 2009 году он встал на сторону реформаторов, которые добивались его переизбрания президентом. Рафсанджани был сторонником расширения гражданских и политических свобод в Иране и выступал за освобождение политических заключенных. 

По данным СМИ, тысячи жителей Ирана вышли на улицы, чтобы почтить память президента. 

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Как сообщалось, президент Ирана пообещал, что не позволит Трампу разорвать ядерную сделку.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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