Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани

Экс-глава государства умер от инфаркта в возрасте 82 лет.
В результате инфаркта умер президент Ирана в 1989-1997 годах Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, сообщают СМИ Ирана.
Бывший президент скончался в возрасте 82 лет. Рафсанджани был связан с клерикальными кругами, однако был готов улучшать отношения с Западом.
В конце своей жизни он был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между меджлисом (однопалатным парламентом Ирана) и Советом стражей конституции (специальным надпарламентским органом власти, аналогичным по функциям конституционному суду).
После своего поражения на выборах 2005 года Рафсанджани стал выступать с открытой критикой президента Ахмадинежада.
В 2009 году он встал на сторону реформаторов, которые добивались его переизбрания президентом. Рафсанджани был сторонником расширения гражданских и политических свобод в Иране и выступал за освобождение политических заключенных.
По данным СМИ, тысячи жителей Ирана вышли на улицы, чтобы почтить память президента.
Как сообщалось, президент Ирана пообещал, что не позволит Трампу разорвать ядерную сделку.Русская служба Би-би-си