Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани

Экс-глава государства умер от инфаркта в возрасте 82 лет.

Умер бывший президент Ирана

В результате инфаркта умер президент Ирана в 1989-1997 годах Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, сообщают СМИ Ирана.

Бывший президент скончался в возрасте 82 лет. Рафсанджани был связан с клерикальными кругами, однако был готов улучшать отношения с Западом.

В конце своей жизни он был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между меджлисом (однопалатным парламентом Ирана) и Советом стражей конституции (специальным надпарламентским органом власти, аналогичным по функциям конституционному суду).

После своего поражения на выборах 2005 года Рафсанджани стал выступать с открытой критикой президента Ахмадинежада.

В 2009 году он встал на сторону реформаторов, которые добивались его переизбрания президентом. Рафсанджани был сторонником расширения гражданских и политических свобод в Иране и выступал за освобождение политических заключенных.

По данным СМИ, тысячи жителей Ирана вышли на улицы, чтобы почтить память президента.

Как сообщалось, президент Ирана пообещал, что не позволит Трампу разорвать ядерную сделку.