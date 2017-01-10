Скончался бывший президент Германии Роман Херцог

Крупный политический и общественный деятель Федеративной республики умер в возрасте 82-х лет.

Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет tagesspiegel

Бывший федеральный президентРоман Херцог умер в возрасте 82-х лет. Представитель христианских демократов был избран на пост федерального президента 1 июля 1994 года и пробыл на нем до 1999 года.

По инициативе Херцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января - день освобождения концентрационного лагеря Освенцим. "Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными", - заявил президент.

С Херцогом связано начало новой президентской традиции - обращение к гражданам страны с ежегодной "берлинской речью", в которой затрагиваются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году "Прорыв в 21-й век" Херцог призвал нацию не застревать в прошлом, не стагнировать в настоящем, а устремиться в будущее.

После ухода из политики Роман Херцог продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии.

Функции, которые исполняет в ФРГ глава государства, носят во многом репрезентативный характер. Реальное управление страной находится в ФРГ в руках правительства во главе с федеральным канцлером.

Глава государства в Германии - общепризнанный авторитет. Не имея широких властных полномочий, он является надпартийным лидером страны. Многие журналисты называют президента "моральной инстанцией" Германии.

В настоящее время президентом Германии является Йоахим Гаук, избранный в 2012 году.