Сказка о двух Владимирах: в России памятники стали формой политики – The Economist

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Историки недоумевают, какое отношение киевский князь Владимир имеет к Москве.

В России настаивают, что в появлении в Москве памятника киевскому князю нет политического подтекста, но он явно есть. Twitter/Дмитрий Смирнов

У Владимира Путина появился новый сосед – 16-метровая бронзовая статуя, который правил в 10-м веке нашей эры. Ее установили рядом с красными кремлевскими стенами.

"В советские времена здесь был бы Ленин", - сказал The Economist скульптор Салават Щербаков.

Издание пишет, что сторонники установки памятника уверяют, что его установили по случаю тысячелетия после смерти Владимира. Но политический подтекст все равно прослеживается.

Государство, которым правил Владимир, было построено вокруг Киева и известно как Киевская Русь. И Украина считает его одним из своих отцов-основателей. Его портрет изображен на купюре гривны, а другой памятник ему уже возвышается над Днепром, в котором он крестил людей. В это же время, российские лидеры видят во Владимире "прародителя" современной России.

"Он наш князь", - сказал Щербаков.

Критики установки памятника подчеркивают, что это грубый политический жест, который символизирует российское доминирование.

"Все понимают, что князь Владимир – это на самом деле президент Владимир", - писала политолог Екатерина Шульманн, когда только стало известно о планах установить статую в Москве. Историки также не видят в этом логики.

"Когда Владимир жил, никакой Москвы еще не существовало", - отметил эксперт по истории древней Руси Игорь Данилевский.

"Князь, который женился на сестре византийского императора Василия II и был крещен в Крыму, умер в начале 11 века. Его династия разделилась из-за феодальных распрей, что привело к появлению Украины, Беларуси и России", - пишет издание.

В марте 2014 года Путин припомнил наследство князя, чтобы оправдать аннексию Крыма.

"Вдруг люди заинтересовались древней Русью", - сказал Данилевский.

Вскоре после слов Путина российское Военно-историческое объединение – организация времен Российской империи, которая возродилась в 2012 году – объявила о намерении установить памятник Владимиру Великому. Тендер на выполнение работ провел комитет во главе с епископом Тихоном, которого называют "духовником" Путина.

В России в последнее время часто ставят памятники. В прошлом месяце в городе Орел появилась статуя Ивана Грозного. В это же время, Щербаков работает над скульптурой, посвященной Михаилу Калашникову. Архитектор Евгений Ассе пояснил, что в современной России "прошлое стало главным источником величия".

Изначально российские власти хотели установить в Москве 25-метровый памятник киевскому князю. Однако ЮНЕСКО пригрозила исключить московский кремль из памятников Всемирного наследия. Тогда было решено уменьшить монумент: высота постамента памятника составляет 2,75 метра, высота самой скульптуры - 12 метров, кроме того, крест в правой руке князя Владимира возвышается над фигурой на три метра. Общая высота памятника составляет 17,75 метра.

В 2015 году исполнялось 1000 со дня смерти князя Владимира Великого. В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти князя киевского Владимира Великого – "создателя средневекового европейского государства Руси-Украины в связи с 1000-летием его упокоения".