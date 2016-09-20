СК РФ назвал основную версию убийства лидера "Оплота" Жилина

Стрелявший был тщательно загримирован.

В СК РФ считают, что Жилина могли убить из-за разногласий в бизнесе убийства главаря террористической "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане.

"Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, также не исключаются личные неприязненные отношения", - заявила представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Также, по имеющимся данным, что убийца был тщательно загримирован.

"У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, панама", - сказала представитель следствия.

Ранее СМИ сообщали, что главаря "Оплота" Жилина могли убить из-за долгов. В убийстве участвовали два человека. У Жилина не было шансов спастись. По словам правоохранителей, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, первое уголовное дело против лидера "Оплота" Евгения Жилина было возбуждено в Украине в феврале 2014 года. При этом в марте 2015 года стало известно, что он финансировал "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы.

Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года.

3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.