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Сирийское правительство готово провести обмен пленными с повстанцами

13 февраля в 12:44

Обмен может состояться накануне нового раунда мирных переговоров.

Башар Асад в Кремле
У Башара Асада готовы на обмен пленными с повстанцами
РИА Новости
Сирийское правительство готово провести обмены пленными с группами повстанцев, в качестве мере по укреплению взаимного доверия накануне подготовке к переговорам. Государственное телевидение Сирии отметило, что правительство "всегда было готово" провести обмен, а тем более перед новым раундом переговоров в Астане, сообщает Reuters.

Группы повстанцев пока что не прокомментировали заявление. Ранее повстанцы настаивали на освобождении заключенных, называя это одной из главных гуманитарных  предпосылок для продолжения мирных переговоров.

Ранее министр иностранных дел Казахстана заявлял, что представители правительства Сирии и повстанцев были приглашены на встречи 15 и 16 февраля в Астане. Кроме того, 20 февраля должны начаться мирные переговоры при поддержке ООН, которые пройдут в Женеве.

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Напомним, что 6 февраля в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Министр иностранных дел Казахстана заявил, что представители от ООН, России, Турции и Ирана начали обсуждение введения в действие договора о прекращении огня в Сирии

Ранее сообщалось, что Россия выступила за продолжение переговоров по Сирии во главе с ООН в Женеве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал переговоры в Астане "прорывом".

На переговорах в Астане договорились о механизме поддержки перемирия, сторонами которого выступили бы Турция, Россия и Иран. Механизм должен способствовать пресечению любых попыток нарушить перемирие и оказывать давление на всех участников конфликта во избежание провокаций.

По материалам: ZN.UA
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Тэги переговоры Сирия повстанцы Астана
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