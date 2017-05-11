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Сирийские повстанцы захватили ключевой город на пути к Ракке

11 мая в 11:42

Город Табка находится в 40 километрах от фактической столицы сирийского ИГИЛ.

Сирия1
Сирийские повстанцы продолжают отбирать территории «Исламского государства»
Росбалт
Поддерживаемые американскими военными сирийские повстанцы захватили город Табка и дамбу на Евфрате, которые раньше находились под контролем террористической организации "Исламское государство". Город находится в 40 километрах от фактической столицы ИГИЛ Ракки, а также является важным опорным пунктом для наступления на нее, сообщает Reuters.

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Напомним, что террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги город ИГИЛ Сирия
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