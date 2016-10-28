Сирийская оппозиция перешла в полномасштабное наступление на войска Асада в Алеппо

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

По позициям правительства в районе западного Алеппо повстанцы выпустили 150 ракет, в результате погибли более 15 мирных жителей.

Повстанцы хотят прорвать блокаду восточного Алеппо facebook/AleppoAMC

Сирийские повстанцы начали контрнаступление на армию Асада и его союзников с целью прорвать блокаду восточного Алеппо , сообщает Reuters

В атаке участвуют Свободная сирийская армия, а также боевики террористической группировки "Ахрар аш-Шам", ранее являющейся филиалом "Аль-Каиды" и известной как "Фронт Нусра". Они ведут артиллерийские обстрелы, смертники подрывают автомобили.

По данным Сирийского центра по правам человека, в результате обстрела повстанцами подконтрольной правительству западной части Алеппо более 15 гражданских лиц были убиты и около 100 ранены. Также правозащитники сообщили о выпущенных по позициям правительства Сирии 150 ракетах.

Как отмечает агентство AP, оппозиционные отряды пытаются наступать по всему фронту "от самых дальних точек на севере до самых дальних точек на юге". Это вторая с августа 2016 года попытка повстанцев прорвать блокаду восточного Алеппо, в котором, по оценкам ООН, могут находиться до 300 тысяч человек.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.