Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада после потери Алеппо

Сирийские повстанцы понимают, что не смогут сдержать в Алеппо новое наступление правительственных войск.

Сирийская оппозиция готовит себя к потере Алеппо facebook/AleppoAMC

Потеря силами сирийской оппозиции Восточного Алеппо не будет означать конца борьбы против сил, заявил член "Высокого переговорного комитета" сирийской оппозиции Джордж Сабра.

"Алеппо - важное место для революции, однако это не последнее место. Сейчас у нас есть еще так много мест под контролем "Свободной сирийской армии", - цитирует его слова Русская служба BBC.

По его словам, в текущей ситуации надеятся на мирное решение невозможно.

"Никто не может думать о мирных решениях в таких обстоятельствах", - заявил представитель оппозиции.

Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Накануне сообщалось, что сирийские правительственные войска захватили стратегически важный район в восточной части Алеппо, разделив в городе территорию, контролируемую повстанцами. Государственное телевидение и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что район Шакхур перешел под контроль сирийской армии.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под свой контроль крупнейший район Алеппо под названием Масакен-Ханано, планируя вскоре наступать на другие районы, находящиеся под контролем сирийской оппозиции.

Тем временем, как пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин, "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. Однако пока что РФ тянет время и не соглашается на его предложение. Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, частично, Иран.