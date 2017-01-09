Сирийская армия возобновила военную операцию в районе Дамаска

Армия Сирии намерена усиливать свою атаку на Вади Барада, чтобы вытеснить оттуда повстанцев.

Дамаск до сих пор не получает необходимого водоснабжения theguardian.com

Сирийская армия возобновила военные действия в долине Вади-Барада к западу от Дамаска после срыва перемирия, достигнутого там 7 января.

Войска наступают на городок Кфар-Зейт. По данным газеты Al Watan, бойцы и оппозиция заняли четыре населенных пункта в этом регионе и установили контроль над стратегическими высотами Дахр-эль-Масаби.

Издание AMN News отмечает, что повстанцы согласились покинуть район Вади Барада в обмен на возобновление поставок воды для почти пяти миллионов человек, живущих в Дамаске.

Кроме того, в данном районе находятся представители "Джебхат ан-Нусра", на которых не распространяется действие всеобъемлющего перемирия.

В конце декабря сирийские повстанцы оставили Дамаск без воды. Представители оппозиционных сил взяли под контроль крупный источник воды в долине Вади-Барада. У Дамаска есть и другие источники питьевой воды, однако вода изредка подается только в отдельно взятые городские районы. Арабская телекомпания "Аль-Джазира" сообщила о том, что Международный комитет Красного Креста пытается решить проблему водоснабжения сирийской столицы с помощью насосов. В Дамаске проживает около 1,5 млн человек, еще 3,5 млн человек живут в его пригородах.

Вместе с тем, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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