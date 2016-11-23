Сирийская армия начала активное наступление на восточную часть Алеппо

Сирийские правительственные силы поддерживает палестинская бригада.
Поддержку им оказывает палестинская бригада "Лива аль-Кудс", сообщает ТАСС со ссылкой на арабоязычное издание Al-Watan.
Одновременно с наступлением пехоты артиллерия ведет огонь по позициям боевиков в квартале Масакин-Ханано в Алеппо. Это район имеет стратегическое значение, т. к. прикрывает проход вглубь восточной части города с северной стороны. Боевики из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") пытаются удержать его под контролем и перебрасывают туда подкрепления.
Как сообщалось, по данным ООН, в восточной части Алеппо, которую удерживают сирийские повстанцы, и которую пытаются отбить правительственные войска Сирии при поддержке авиации РФ, сейчас пребывают около 250 тысяч человек гражданского населения.ТАСС