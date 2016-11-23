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Сирийская армия начала активное наступление на восточную часть Алеппо

23 ноября в 08:56

Сирийские правительственные силы поддерживает палестинская бригада.

Алеппо Сирия
Сирийская армия обстреливает Аллеппо из артиллерии
sputniknews.com
Бойцы сирийской правительственной армии развивают свое наступление на восточные районы города Алеппо, которые подконтрольны повстанческим группировкам.

Поддержку им оказывает палестинская бригада "Лива аль-Кудс", сообщает ТАСС со ссылкой на арабоязычное издание Al-Watan.

Одновременно с наступлением пехоты артиллерия ведет огонь по позициям боевиков в квартале Масакин-Ханано в Алеппо. Это район имеет стратегическое значение, т. к. прикрывает проход вглубь восточной части города с северной стороны. Боевики из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") пытаются удержать его под контролем и перебрасывают туда подкрепления.

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Как сообщалось, по данным ООН, в восточной части Алеппо, которую удерживают сирийские повстанцы, и которую пытаются отбить правительственные войска Сирии при поддержке авиации РФ, сейчас пребывают около 250 тысяч человек гражданского населения. 

По материалам: ТАСС
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Тэги Сирия Алеппо права группировка боевики повстанцы Палестина армия ООН
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