Силовики разблокировали парламент Македонии

Спецназ провел операцию по освобождению депутатов.

Полиция освободила захваченных депутатов Соцсети

Специальное подразделение МВД Македонии поздно вечером провело операцию по освобождению заблокированных депутатов, сообщает МВД страны.

"Сотрудники специального подразделения вошли в парламент республики Македония и эвакуировали 30 депутатов. Всего в ходе инцидента, по данным МВД, были ранены 10 полицейских, которые препятствовали демонстрантам проникнуть в парламент. В Скопье заседает оперативный штаб МВД", — говорится в сообщении ведомства.

"Бойцы полицейского спецназа вывели депутатов Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и нового председателя Собрания Талата Джафери, которые были блокированы в пресс-центре с тех пор, как демонстранты вошли в здание парламента", — сообщают местные СМИ.

В ходе потасовки с протестующими ранения получили Заев, Дамьян Манчевски и депутат-єтнический албанец Зиядин Села.

Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламента Македонии в Скопье.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.