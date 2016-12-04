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Сильный ураган накрыл Сочи

4 декабря в 02:06

В оккупированном Крыму обильные снегопады и снежные лавины. 

Сочи
Огромные волны и ветер уничтожают деревья

Сильный ураган накрыл курортный российский город Сочи, сообщают местные СМИ и местные жители в соцсетях.

Огромные волны смыли деревья, фонарные столбы, дорожные знаки, пляжную и береговую инфраструктуру, передают varlamov.ru. 

Информации и пострадавших пока нет, мокрый снег стал причиной транспортного коллапса. Авиаснабжение отменено. Местные жители в соцсетях жалуются на проблемы с газо - и электроснабжением. Информации о пострадавших пока нет.

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Тем временем, оккупационная власть Крыма сообщает о сильных снегопадах, которые привели к снежной лавине в районе горы Ай-Петри. В частности, проезд автодороги Ялта - Бахчисарай от села Соколиное до Учан-Су перекрыт для всех видов и категорий транспорта. 

По материалам: ZN.UA
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