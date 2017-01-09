Сильные снегопады парализовали Турцию

В аэропортах отменены сотни рейсов, проход через Босфор перекрыт.

Вечером 6 января в Турции начались снегопады. За несколько дней высота снежного покрова в некоторых местах достигла 120 сантиметров. По словам мэра Стамбула, это самый сильный снегопад в стране с 2009 года.

Компания Turkish Airlines из-за погодных условий в аэропорту Стамбула 9 января отменила более 200 рейсов. Из-за тумана, вызванного снегопадами, движение через пролив Босфор заблокировано. Также автобусные перевозчики отменили много междугородних рейсов.

Жители Стамбула делятся в соцсетях фотографиями заснеженного города.

Синоптики прогнозируют, что снегопады в Турции будут продолжаться до 11 января.

Сильные снегопады и низкие температуры заморозили движение на дорогах и в небе, парализовали переправы и отобрали жизни более десятка людей по всей Европе.